Famke Louise terug bij Jinek na veelbesproken corona-uitzending: 'Ik werd mentaal kapot gemaakt’

Vanavond was er geen sprake van gestuntel of spiekbriefje. De zangeres oogde minder zenuwachtig en kwam een stuk beter voorbereid over. Uitspraken als ‘Ik heb respect voor corona’, woorden die een dag na de vorige uitzending viral gingen, bleven ook achterwege. Dat zal ongetwijfeld het werk van een mediatrainer zijn. In de stories van Famke’s Instagram-account was vandaag te zien dat ze de hulp had ingeschakeld van woordvoerders.



Spijt heeft Famke Louise overigens niet van haar vorige tv-optreden bij Jinek. Famke: ,,Ik heb mijn doel bereikt. We zitten nu in een studio vol mensen om dit onderwerp bespreekbaar te maken.” De influencer was wel geschrokken van alle kritiek. ,,Ik moest met bodyguards over straat. Ik werd mentaal kapot gemaakt. Voor mijn gevoel zat ik er met de beste intentie. Ik kon mezelf alleen niet goed genoeg verwoorden. Ik was ook gestrest.” Waarop Jinek antwoordt dat ze het presenteren van de talkshow ook erg stressvol vindt.