Famke Louise: Vrouwen voetballen beter dan mannen

Video Wauw: Beyoncé zingt in nieuwste The Lion King-trai­ler

13:50 Volgende maand draait de liveactionversie van The Lion King in de bioscoop en het belooft een mooi spektakel te worden: in de nieuwste trailer is Beyoncé voor het eerst te horen terwijl ze de Disney-klassieker Can you feel the love tonight zingt.