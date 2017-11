Famke Louise werkt met Boef aan remix van Op Me Monnie

Volgens de vlogster, die te zien was in het RTL5-programma Models in Paris en de vriendin is van de Almeerse YouTuber Snapking, komt de remix deze week uit.

Op Me Monnie - waarin Famke zichzelf een gangsterimago aanmeet, compleet met ingevlochte haren, bontjassen en flessen Fernandes - is inmiddels 4,3 miljoen keer bekeken en kwam binnen op nummer 3 in de Single Top 100. Famke maakte de clip om een andere kant van zichzelf te laten zien, liet ze weten aan de NOS. ,,Op Me Monnie staat voor; je bent bezig met je werk en niets of niemand die je daar van kan afleiden. Trek je niks aan van wat een ander te zeggen heeft, vandaar ook die middelvingers.''