Famke Louise zag alles aankomen bij Roast, behalve grap over dode vader: ‘Dat ging te ver’

Zangeres Famke Louise (24) is ondanks mentale voorbereiding op The r oast bij Comedy Central toch verrast door een grap die ze niet zag aankomen. Een opmerking over haar overleden vader ‘kwam hard aan’ en vond ze ‘wel echt vervelend’. ,,Dat ging wel iets te ver.’’

Famke Meijer, zoals de artiest echt heet, is morgenavond de eerste vrouw die wordt ‘geroast’ in de Nederlandse versie van het bekende Amerikaanse format. Een groep comedians en BN’ers maakt eerst grappen over elkaar en Famke Louise, waarna zij hen van repliek dient. Het doel: elkaar vanuit respect helemaal afbranden. De opnames vonden vorige maand plaats.

Famke Louise dacht precies te weten waarop de grappenmakers haar zouden ‘pakken’. Ze zag de sneren over het ‘niet meer meedoen’ met het coronabeleid van mijlenver aankomen. Maar ze had niet verwacht dat zelfs haar overleden vader aan bod zou komen. Youtuber Nesim el Ahmadi maakte een opmerking over hem, zei ze gisteren bij Renze op zaterdag.

‘Ik lachte het weg’

Wat de opmerking precies was, vertelde ze niet. De grap is vermoedelijk te zien in de uitzending van morgen. ,,Dat vond ik wel echt vervelend’’, zei Famke Louise over de uitspraak. ,,Die kwam wel echt even hard aan.’’ Maar ze wist ook: The roast draait om harde grappen en het credo is dat de BN’ers alleen mensen roasten van wie ze houden. ,,Ik lachte het gewoon weg. Dat maakt je op dat moment op het podium ook supersterk.’’

Na de uitzending heeft ze naar eigen zeggen met El Ahmadi gesproken. ,,Het is een roast, dus ik heb me er gewoon bij neergelegd’’, aldus Famke. Het zit goed tussen hen en na de opnames hebben ze met de rest van de cast geborreld. Al met al vond ze het een eer om gevraagd te zijn voor zo’n internationaal bekend concept.

Val uit raam

De vader van Famke Louise overleed plotseling in 2016. Hij viel uit een raam in Amsterdam. Famke Louise sprak aanvankelijk van een ongeluk, maar ze sloot niet uit dat hij zelfmoord pleegde. De man zou het zwaar hebben gehad na de scheiding van Famkes moeder, toen de zangeres 11 jaar was.

Extra zwaar was dat mensen zijn dood aangrepen om nare reacties te schrijven op sociale media, waarin ze bijvoorbeeld zeiden dat het Famke Louise gegund was. De artiest voelde haar vader sinds zijn dood als een engeltje op haar schouder en schreef speciaal voor hem een lied.

De zesde Nederlandse editie van The roast is morgenavond te zien op Comedy Central. Onder de grappenmakers zijn onder anderen Sylvia Geersen, Bizzey en Peter Pannekoek.

