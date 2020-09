Famke Louise zegt ‘sorry’ en belooft zich te laten voorlichten: ‘Sta niet meer achter actie’

VIDEO Thomas Berge over corona-ac­tie: ‘Er zijn kritische vragen die niet worden beantwoord’

22 september Thomas Berge, een van de BN’ers die zich gisteravond met de hashtag #ikdoenietmeermee heeft gekeerd tegen de coronaregels van het kabinet, stelt dat er nog te veel onduidelijk is over het beleid dat momenteel wordt gevoerd. Dat zei hij vanochtend in de ochtendshow van Qmusic. ,,Er zijn een aantal kritische vragen die niet worden beantwoord. We moeten het serieus nemen, het coronavirus is er, dat wordt ook niet ontkend met deze beweging”, vertelde de zanger onder meer.