Fans Billie Eilish op de bres na haar smeekbede om geen Grammy te winnen

Voor wie de awardshow compleet gemist heeft: Eilish won in de meest aansprekende categorieën: Record Of The Year, Album Of The Year, Best New Artist, Best Pop Vocal Album en Song Of The Year. De tiener kon het allemaal nauwelijks geloven. ,,Waarom ik?”, vroeg ze zich af. ,,Zoveel andere nummers verdienden dit, het spijt me.” En bij het ophalen van de Album of the Year-award zei ze droog: ,,Ik ga je tijd niet verspillen. Dat ga ik echt niet doen. Ik hou van jullie. Bedankt hiervoor!”



Eilish had het de hele show lang zichtbaar moeilijk met alle aandacht en werd op een gegeven moment zelfs moed ingesproken door Alicia Keys. ,,Voel je uitmuntendheid, voel je groots”, zei Keys tegen de jonge superster terwijl ze het podium betrad. ,,Het komt allemaal goed, je verdient het. Het zit allemaal goed.” Na de uitreiking ging op sociale media een filmpje rond waarin te zien is hoe Eilish ‘alsjeblieft, niet ik’ mompelt, nét voor ze de Album of the Year-award in ontvangst mocht nemen.