Fans Candice Swanepoel maken zich zorgen om 'mager' babybuikje

Het 29-jarige topmodel viert momenteel vakantie in Brazilië met collega en Neerlands trots Doutzen Kroes. De twee zijn op de gevoelige plaat vastgelegd terwijl ze in hun bikini's flaneren, maar Candice ontvangt niet alleen maar complimenten over haar lichaam. Sterker, de Zuid-Afrikaanse wordt juist aangesproken op haar 'magere' babybuikje.



Fans van het Victoria's Secret-model wijzen haar erop om meer te gaan eten in het belang van haar toekomstige kindje. 'Het is echt niet goed om zo dun te zijn tijdens een zwangerschap' en 'Sorry, maar ik vind dit gewoon gevaarlijk. Hoe kan de baby genoeg voeding binnenkrijgen?', klinkt het ongerust in tientallen reacties.



Andere lezers van de Britse tabloid vergelijken het lichaam van Candice zelfs met aliens en tekenfilmfiguren. 'Haar lichaam heeft echt rare verhoudingen. Ze lijkt op een mier uit de film Antz', reageert iemand anders.



Candice heeft de foto's niet op haar Instagram-account gedeeld. Daar weet ze de rust te bewaren met het delen van andere kiekjes.