Fans direct in tranen bij afscheid Nick & Simon, ook Volendamse vrienden nemen afscheid van duo

Met video Dankzij Nick & Simon gingen Og3ne-zus­sen driestem­mig zingen, nu nemen ze samen een lied op

De zingende zussen van Og3ne hebben deze week een droom in vervulling zien gaan in het NPO 3-programma Strandgasten. Lisa, Amy en Shelley Vol zongen samen met Nick & Simon een klassieker van het Volendamse duo, dat een grote rol blijkt te hebben gespeeld in hun leven.