Fans gedenken verjaardag Moore met 007-film

The Spy who loved me uit 1977 geldt als een van de beste films uit de Bond-reeks. Ook Moore zelf prees de titel meerdere malen als een van zijn favorieten. James Bond moet het opnemen tegen een psychopaat die een nieuwe menselijke beschaving onder water wil starten. De film introduceerde onder meer de iconische schurk Jaws, een huurmoordenaar met stalen kaken.



The Spy Who Loved Me en For Your Eyes Only werden na de dood van Moore allebei weer tijdelijk in de bioscopen uitgebracht in een volledig gerestaureerde versie. For Your Eyes Only was deze zomer al bij bioscoopexploitant Pathé te zien; de opgepoetste versie van The Spy Who Loved Me draaide nog niet eerder in Nederland.



De kaartverkoop is zaterdag van start gegaan. Tickets zijn verkrijgbaar op de site van de James Bond Vereniging.