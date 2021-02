Fans geschrokken door pensioengerucht Emma Watson

Married at first sight Zutphense Suzan trouwt ‘blind’ op tv en is alweer gescheiden, maar: ‘Ik zou het zo weer doen!’

24 februari In de laatste televisieuitzending van Married at first sight werd gisteravond duidelijk dat Suzan Box uit Zutphen haar droomman niet via het televisieprogramma heeft gevonden. Ze trouwde op tv met Bert, maar is inmiddels weer gescheiden. Ze leverde gisteren op RTL4 haar ring ook voor de kijkers weer in en vandaag gaat ze naar Schiermonnikoog om ‘even overal van weg te zijn.’ Spijt? ,,Nee hoor, ik zou het zo weer doen.”