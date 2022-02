Fans kunnen Flikken Maastricht niet vooruitkijken door corona

‘Helaas is dat vanwege corona vanaf nu niet meer mogelijk dit seizoen’, melden de makers. ‘Nog niet alle afleveringen van Flikken Maastricht seizoen 16 zijn volledig opgenomen en gemonteerd. Dit is gebruikelijk, een seizoen is bijna nooit helemaal klaar voordat de eerste aflevering op tv te zien is. Corona zorgt nu voor te veel uitdagingen op de set van Flikken Maastricht waardoor het niet meer haalbaar is afleveringen eerder aan te bieden op NPO Plus.’