Fans opgelet: Leonardo DiCaprio komt naar Amsterdam

DiCaprio ondersteunt de uitgangspunten van de Postcode Loterij, die de opbrengsten ten goede laat komen aan diverse goede doelen. ,,De Nationale Postcode Loterij is van enorme waarde voor een betere wereld, met een geschonken bedrag van in totaal meer dan 5 miljard euro voor goededoelenorganisaties sinds haar oprichting," aldus de acteur. ,,Ik kijk ernaar uit om dit jaar bij deze feestelijke bijeenkomst aanwezig te zijn en te spreken over de zaken waar ik me zo intens bij betrokken voel."



De Titanic-acteur richtte in 1998 zijn stichting op. Deze heeft sindsdien meer dan 80 miljoen dollar gedoneerd voor milieubehoud. In 2016 maakte de Oscarwinnaar de documentaire Before the Flood over klimaatverandering.



Tijdens het jaarlijkse Goed Geld Gala maakt de Nationale Postcode Loterij bekend welke bedragen uit de lotverkopen van het afgelopen jaar naar goede doelen gaan.