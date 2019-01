Fans van metalband bedreigen Nederlandse fotograaf met de dood

De in Nederland woonachtige fotograaf J. Salmeron heeft de afgelopen dagen meerdere doodsbedreigingen ontvangen vanwege een slepend conflict met de Zweedse band Arch Enemy . Fans nemen het de fotograaf kwalijk dat de metalband wereldwijd onder vuur is komen te liggen. Alle doodsbedreigingen zijn doorgegeven aan de ‘juiste instanties’, verzekert de fotograaf.

Salmeron, als hoogleraar verbonden aan de Universiteit van Groningen, kwam vorige week in het nieuws na een onthullende YouTube-video over de wijze waarop het management van Arch Enemy haar machtspositie misbruikt om fotografen onder druk te zetten en te weren van optredens en festivals. De hele kwestie leidde in de muziekindustrie tot veel ophef en ook fans van de Zweedse metalband spraken massaal hun zorgen en verontwaardiging uit.

Toch zijn er ook fans die zich tegen de Groningse fotograaf keren en claimen dat hij uit is op aandacht en geld. ,,We hebben de afgelopen dagen verschillende doodsbedreigingen gekregen door fans van de band”, zo laat Salmeron op Facebook weten. Hij hoopt dat ook Arch Enemy, dit jaar de headliner op Dynamo Metal Fest in Eindhoven, en andere betrokkenen werk maken van de kwetsende uitingen. ,,Niemand verdient het om geterroriseerd te worden of om te vrezen voor hun veiligheid.”

Half miljoen views

Salmeron ontkent dat hij alleen voor de aandacht de publiciteit heeft opgezocht. Zijn onthullende reportage is al meer dan 350.000 keer bekeken. ,,Er zijn mensen die zeggen dat ik dit doe om even snel geld te verdienen. Maar ik verdien echt niets met de foto waarover deze zaak gaat”, vertelt hij tegen Metal Insider. Zijn YouTube-video en website zijn bovendien advertentievrij. ,,Als ik het al zou doen voor het geld, ben ik er behoorlijk slecht in.”



De fotograaf baalt er van dat het merchandisebedrijf, dat verbonden is aan Arch Enemy, besloten heeft om er mee te stoppen door alle ophef. ,,Dit was nooit onze bedoeling. En Marta Gabriel (red. de eigenaar) was helemaal niet de persoon die wij verantwoordelijk hielden voor wat er was gebeurd. Het is jammer om te zien dat Marta, die haar excuses heeft aangeboden en haar fout heeft erkend, nu de dupe is geworden van deze kwestie.”



Tekst gaat verder onder deze YouTube-video

Excuses

Tot grote verbazing van Salmeron weigert (het management van) Arch Enemy nog altijd om excuses te maken. Sterker nog, in een recent Facebook-bericht haalt de manager en voormalig zangeres opnieuw hard uit naar de fotograaf. Volgens haar dramatiseert de fotograaf het verhaal en komt hij met alternatieve feiten aanzetten. ,,Ze zegt letterlijk dat mijn verhaal slechts een deel van het complete plaatje is. Maar dat is helemaal niet zo! Helaas is het niet de eerste keer dat zoiets als dit is gebeurd bij deze band.”



Salmeron doelt daarmee op een Nederlandse fotografe die in 2010 door dezelfde manager op de zwarte lijst werd gezet nadat zij een opmerking maakte over haar foto die zonder toestemming door de band werd gebruikt. ,,Zij werd gestraft omdat ze alleen maar zei: gebruik mijn werk alsjeblieft niet zonder te betalen.”

Missie