Fans verbijsterd over nieuwe look van Limp Bizkit-frontman Fred Durst

Ruby Rose afgevoerd naar ziekenhuis met ‘ernstige complica­ties’: ‘Urenlang geen plek’

29 juli De Australische actrice Ruby Rose (35), onder meer bekend van de serie Orange is the new black, is gisteren naar eigen zeggen afgevoerd naar het ziekenhuis met ‘ernstige complicaties’ na een eerdere ingreep. Hoewel ze duidelijk met spoed hulp nodig had, moest ze ‘uren’ wachten voordat er plek was.