‘Fantasie van vieze mannen’, ‘bewust grensoverschrijdend’: pers genadeloos over productie met Lily-Rose Depp

De film die tijdens het festival van Cannes voor de meeste rumoer zorgt, zijn twee aan elkaar geplakte afleveringen van de HBO-serie The Idol . De productie met Lily-Rose Depp in de hoofdrol, de dochter van Johnny, wordt genadeloos neergesabeld.

De voorgeschiedenis van The Idol was al spraakmakend. Een regisseur - Amy Seimetz - die er de brui aan gaf, een nieuwe versie die het verhaal over een Britney Spears-achtige popzangeres nog sensationeler en pikanter moet maken en veel bloot van vooral hoofdrolspeler Lily-Rose Depp (23). ,,Benieuwd wat haar vader Johnny van haar optreden vindt”, zegt een van de verslaggevers bezorgd na het zien van de twee delen van The Idol.

Dat is nog milde kritiek vergeleken met wat de serieuze media van het tweeluik vinden. Het vakblad Variety noemt het getoonde ronduit een fantasie van vieze mannen. De Engelse krant The Telegraph spreekt van een slonzige flop en volgens The Hollywood Reporter proberen de makers zo geforceerd grensoverschrijdend bezig te zijn dat het ongeloofwaardig oogt.

De vraag is wat de makers voor ogen hebben met dit inkijkje in de schijnwereld van een wereldster die van alle kanten wordt gemanipuleerd. Willen zij kritiek leveren op de exploitatie van jonge vrouwen in een genadeloze commerciële wereld? Of is de miniserie, waaraan zanger The Weeknd (Abel Tesfaye) als acteur en scenarist meewerkt, vooral een excuus om zoveel mogelijk bloot voor de camera te tonen?

Dat begint al met de openingsscène waarin de zangeres tijdens een fotosessie te veel van haar lichaam toont, tot afgrijzen van de intimiteitencoördinator die vervolgens uren op het toilet wordt opgesloten. Verder vindt popster Jocelyn (Depp) dat zij zelf beslist wat er met haar lichaam gebeurt.

Volledig scherm Lily-Rose Depp en The Weeknd (Abel Tesfaye). © ANP/EPA

Lily-Rose Depp: ‘Alle manieren bloot’

Tijdens Cannes worden de makers door de internationale pers vooral in de verdediging gedrukt. Lily-Rose laat tijdens persconferentie weten dat zij volledig achter de aanpak staat. ,,Mijn personage geeft zich op alle mogelijke manieren bloot. Zowel lichamelijk als emotioneel. Daar sta ik volledig achter.”

Regisseur Sam Levinson ontkent in alle talen dat de serie gaat over Britney Spears, naar wie nadrukkelijk wordt verwezen. ,,Dit is niet het verhaal van een specifieke popster. Het gaat wel over de druk die jonge vrouwen in deze business over zich heen krijgen.” Een groep (oud-)crewleden beschuldigde de regisseur er eerder van dat hij een verhaal met een aanvankelijk ‘feministische blik’ veranderde in ronduit misselijke ‘martelporno’.

Alle negatieve reacties en ophef over een serie waarvan de helft is vertoond is koren op de molen van HBO Max. Van tevoren was The Idol al omstreden en daar heeft de ontvangst in Cannes alleen maar aan bijgedragen. Om nog meer aandacht te trekken organiseerde de streamingdienst ook nog de grootste party van het festival waar de flessen champagne van 225 euro per stuk aan de lopende band werden opengetrokken en kaviaar in een niet aflatende stroom werd geserveerd. Het lijkt een miljoeneninvestering te zijn die zich nu al heeft terugbetaald. Regisseur Levinson weet het zeker: ,,The Idol wordt de grootste zomerhit van het jaar.”

The Idol is op 5 juni op HBO Max te zien.

Luister hieronder ook naar de AD Media Podcast of abonneer je via Spotify of iTunes. Vind alle onze podcasts op ad.nl/podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: