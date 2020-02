Fascinerende details over de handelwijze van de Windsors

Camilla

Hij was de mentor van prins Charles en was, zo wordt in de dramareeks gesuggereerd, de architect van het verijdelen van een huwelijk tussen de jonge Charles en de losbol Camilla Parker Bowles. Hij stuurde Charles op een missie met de Britse marine, zodat zij in eerste instantie met een ander kon trouwen.Het is te verwachten dat Mountbatten terugkeert in het vierde seizoen van The Crown.



Een van de meest indrukwekkende momenten in The Royal House of Windsor betreft de dood van Mountbatten tijdens een vakantie in Ierland. De IRA blies zijn boot op, waarbij in totaal vier mensen om het leven kwamen. Het is een van de grootste drama’s uit het leven van prins Charles.



Na het zien van al die rampspoed, drama en blunders van Buckingham Palace rest nog maar een verzoek: laat het vierde seizoen van The Crown zo snel mogelijk beginnen. -Ab Zagt