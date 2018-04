Fay (Utopia): In mijn hoofd was ik al thuis

Zelf weet ze nog niet wat ze doet. En dat geldt ook voor haar tweelingzus Demy. ,,Het is nog zo vers”, aldus de 22-jarige Fay. ,,Volgens mij heb ik een tijd met mijn mond open gestaan toen ik het nieuws hoorde. Wat is dit nou? Het lijkt of ik in een rollercoaster zit. Het ene moment denk ik dit, en dan weer dat. In mijn hoofd was ik al thuis. We zouden over 57 dagen stoppen.”



Fay en haar zus, afkomstig uit Arnhem, zitten een jaar en twee weken in Utopia. Net als de andere bewoners stuurden ze op het einde van hun verblijf op het afgesloten terrein in de buurt van Laren, 1 juni, aan. Dat is nog steeds zo, maar drie dagen later begint de doorstart alweer, op een andere plek in de buurt. ,,Je weet ook niet of je er weer inkomt als je zou willen doorgaan.”