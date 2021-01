FBI zoekt bekende metalgitarist (52) voor bestormen Capitool, band geeft verklaring

Een bekende Amerikaanse metalgitarist ligt in eigen land hevig onder vuur voor het bestormen van het Capitool in Washington, afgelopen week. De 52-jarige Jon Schaffer, met zijn band Iced Earth een graag geziene gast op (Nederlandse) festivals, werd al protesterend gefotografeerd in het Amerikaanse parlementsgebouw. In een verklaring distantieert Iced Earth zich van de vernielingen in het Capitool. ,,We keuren de rellen absoluut niet goed en steunen de relschoppers niet.” De FBI en Metropolitan Police zijn naar Schaffer op zoek.

Jon Schaffer, met honderdduizenden vaste luisteraars op Spotify een bekende gitarist in de metalscene, lag de afgelopen dagen hevig onder vuur. De metalster werd verweten bij te hebben gedragen aan de rellen in het democratische huis van de Verenigde Staten. Schaffer koos er bewust voor niet te reageren op de ontstane ophef, waardoor de boosheid - ook onder de fans - alsmaar groter werd.

Vier dagen na de bestorming komt Iced Earth alsnog met een verklaring naar buiten. ‘We willen de mensen bedanken die ons de afgelopen dagen gesteund hebben’, valt te lezen. ‘Sommigen van jullie gaven aan bezorgd te zijn over onze stilte. Dat begrijpen we. We hadden wat tijd nodig om de informatie goed te verwerken en enkele feiten te achterhalen voordat we een verklaring konden afleggen.’

‘We keuren het niet goed’

Iced Earth bevestigt dat zanger en leadgitarist Jon Schaffer in het Capitool aanwezig was. In de verklaring neemt de band afstand van de relschoppers die vernielingen hebben gepleegd en spullen hebben gestolen. ‘We keuren het niet goed en steunen de relschoppers niet. We hopen dat ze voor de rechter worden gebracht zodat ze verantwoording kunnen afleggen voor hun daden’, schrijft de band op Instagram.

Het doet Iced Earth verdriet dat veel mensen zich gekwetst voelen door de bestorming van het Capitool. ‘Met een gebroken hart sturen we onze liefde en medeleven naar iedereen die pijn heeft gevoeld door de gebeurtenissen op 6 januari. We zijn diep bedroefd en ons hart gaat uit naar de families van de mensen wiens leven die dag verloren is gegaan. Er zijn echt geen goede woorden om te troosten. Weet gewoon dat we bij je zijn in je shock, verdriet en pijn. Veel liefde voor jullie allemaal.’

Eerder deze week werd Stu Block, bandlid van Iced Earth, gevraagd om commentaar te geven op de betrokkenheid van zijn collega. ,,Ik woon in Canada en houd me niet echt bezig met politieke kwesties. Ik heb ervoor gekozen om liefde te verspreiden en geen commentaar te geven. Ik hoop dat je het begrijpt”, reageerde Block op een vertwijfelde fan.

Schaffer ontkent coronapandemie

Het Amerikaanse Iced Earth is al jarenlang een graag geziene gast op (Nederlandse) festivals. Sons of Liberty, de andere band van Schaffer, is een meer politiek georiënteerde band. Van Schaffer is bekend dat hij vaker op pro-Trumpbijeenkomsten is. Hij liep onder meer in november al een keer mee in een mars in Washington.

Schaffer ziet zichzelf als a-politiek (niet als Democraat of Republikein) en wantrouwt de overheid van nature. Eerder gaf hij aan niet te geloven dat het coronavirus een pandemie is, maar een ‘psychologische oorlogscampagne tegen de mensheid’.

