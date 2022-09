Ferry Doedens gaat met soloprogramma de theaters in

‘Voor mij de eerste keer om alleen op het podium te staan in het theater en ik kan je zeggen dat is best spannend maar ook super leuk’, schrijft Doedens. ,Tijdens de voorstelling geef ik een kijkje in mijn leven en vertel ik over de leuke en minder leuke dingen die er in mijn persoonlijke en professionele leven gebeurd zijn. Maar dan het échte verhaal en niet wat er soms van gemaakt is.’

Doedens brak in 2009 door als Lucas Sanders in Goede Tijden Slechte Tijden. In het theater was hij vervolgens te zien in voorstellingen als Wicked, The Bodyguard en Grease. De artiest kampte in 2014 met een drugsverslaving waarvoor hij een tijdje in een Thaise afkickkliniek verbleef. In 2020 werd bekend dat Doedens actief was op OnlyFans, een platform voor 18+ waarop hij tegen betaling pikante beelden van zichzelf deelde. De laatste tijd was Doedens te zien in tv-programma’s als Expeditie Robinson: All Stars, De Alleskunner VIPS en Make Up Your Mind. Afgelopen zomer speelde hij als vervanger mee in de Musical Rocky Horror Show in het DeLaMar Theater.