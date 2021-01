Ferry Doedens raakte in paniek na uitlekken seksfilmpjes: 'Ik heb er nu best wel lol in’

Ferry Doedens (30) had het gevoel dat er ‘geen weg meer terug was’ nadat zijn afgeschermde pornokanaal op OnlyFans tóch in Nederland was uitgelekt. De voormalige GTST-acteur raakte even in paniek toen dat gebeurde, maar heeft de nieuwe stap in zijn loopbaan nu helemaal omarmd. ,,Ik heb er best wel lol in en zie het nu als creatief ondernemen.”

Doedens kwam begin dit jaar weer in het nieuws toen bekend werd dat hij een account zou hebben gemaakt op OnlyFans, waar hij weinig verhullende filmpjes en foto’s van zichzelf zou delen, tegen een vast maandtarief. Vlak daarna verbrak zijn managementbureau CTM Management de samenwerking. Een zware klap voor Doedens, die al in financiële onzekerheid kwam te zitten vanwege zijn gedwongen vertrek uit Goede Tijden, Slechte Tijden.

Doedens startte zijn account bij OnlyFans, een Britse site waar mensen zelf erotische foto’s en video’s kunnen plaatsen, uit ‘nieuwsgierigheid’ en financieel belang, onthult hij bij Eva Jinek. ,,Ik ben van nature nieuwsgierig en zoek weleens de randjes op. Van horen zeggen kwam ik erachter dat hiermee heel veel geld te verdienen valt. Op dat moment was ik onzeker. Ik had geen plan B en ik heb een huur die nog doorloopt. Dus op een gegeven moment heb ik een account aangemaakt.”

‘Een beetje dom’

Doedens wilde liever niet dat de filmpjes in de media zouden uitlekken en stelde zijn account open voor iedereen die buiten Nederland, België en Duitsland woonde. ,,Het zijn seksueel getinte filmpjes. Je ziet heel veel Ferry”, beaamt hij lachend. Dat de filmpjes zo snel door Nederlanders opgepikt zouden worden, had hij niet verwacht. ,,Een beetje naïef. Een beetje dom. Maar je hebt altijd mensen die via een omleiding kunnen zoeken. En dus begonnen mensen mij in het Nederlands te benaderen.”

Vanaf dat moment zag Doedens het aantal abonnees de lucht in schieten. ,,Toen had ik het gevoel: er is geen weg meer terug. Dit gaat uitlekken. Dat zag je ook bij een aantal andere Bekende Nederlanders. Ik raakte een klein beetje in paniek.” Doedens herpakte zich al snel en besloot er helemaal voor te gaan. ,,Ik dacht: laat ik het maar zien als creatief ondernemen.”

In tranen

Hij moest het daarna ook vertellen aan zijn moeder. Bij het zien van een foto van zijn moeder in de studio van Jinek, barstte de acteur in tranen uit. ,,Ik vond het moeilijk om het aan mijn familie te vertellen”, aldus Doedens, die een goede band heeft met zijn moeder. Hij vertelde haar over zijn OnlyFans op tweede kerstdag. ,,Ik zei: mam, ik moet je wat vertellen. Het is misschien niet mijn beste keuze, maar er is geen theater, geen tv en ik moet een bron van inkomsten hebben. Ze reageerde heel lief. Ze veroordeelt me niet en ze is nog steeds heel trots op me. Ze zei letterlijk: go for it. Ik heb het nu zeker omarmd.”

De kwetsende en negatieve reacties leest Doedens soms. ,,Die doen pijn, af en toe. Mensen hebben altijd een mening over mij. Ik krijg er gelukkig een dikkere huid van.” De acteur hoopt dat er in de toekomst minder preuts wordt gedaan over het onderwerp ‘seks’. ,,We leven in een liberaal, tolerant land. We kijken met z’n allen wel eens porno of naar intieme foto’s. Laten we niet zo preuts doen. Ik heb er eigenlijk best wel lol in, en het is een leuke boterham. Ik kan er goed van leven.”

Ambities

Voorlopig blijft de acteur seksueel getinte video’s delen. Hij hoopt dat zijn ontslag en OnlyFans-activiteiten niet een einde betekent van zijn carrière in de schijnwerpers. ,,Ik heb zeker nog ambities als zanger en acteur, al begrijp ik dat voor sommige mensen de deur misschien even dicht is.”