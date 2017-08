Festivaldirecteur: Uitzinnig en uitbundig Lowlands jubileum

Uitzinnig, uitbundig en vrolijk. Zo omschrijft festivaldirecteur Eric van Eerdenburg vanavond de 25ste editie van Lowlands. De jubileumeditie van het driedaagse muziekfestival in Biddinghuizen is volgens Van Eerdenburg zonder meer feestelijk verlopen.

Om het evenement de komende kwart eeuw in te loodsen, werd dit jaar een aantal aanpassingen aan het terrein doorgevoerd. Zo zijn de bekende tenten Alpha en Bravo, de grootsten van de in totaal tien tenten op het terrein, vervangen voor moderne overkappingen. ,,Voordat we begonnen was ik best zenuwachtig over of alles op zijn plek zou vallen en zou uitpakken zoals wij het voor ogen hadden", vertelt Van Eerdenburg.

,,Of het publiek net zo enthousiast zou zijn over de aanpassingen als wij. Maar in de loop van zaterdag had ik zoveel positieve verhalen en reacties gehoord dat ik die zenuwen kon loslaten. Mensen vinden het geluid en het zicht in de nieuwe tenten fantastisch en heel innovatief." De nieuwe Alpha pakte zelfs nog iets beter uit dan voorzien.

,,Vooraf bereken je alle zichtlijnen met computermodellen en wisten we dat de tent een grotere capaciteit had dan de vorige. Maar de afgelopen dagen is gebleken dat buiten de tent nog meer mensen dan gedacht de shows op het podium in de Alpha kunnen volgen. Dat is een positieve meevaller."

Campings

Voor het eerst gingen dit jaar de campings bij het festivalterrein al op donderdagochtend open. In de afgelopen jaren schoof de opening van de Lowlandscampings steeds verder naar voren. Van vrijdagochtend, naar donderdagavond tot donderdagochtend. De vroege openstelling is de festivaldirecteur en het festivalpubliek goed bevallen. "Mensen komen op hun gemakkie in de loop van de donderdag de campings op. Dat scheelt lange rijen voor de ingang op donderdagavond." Tegen 23.00 uur waren er donderdag al 42.000 van de in totaal 55.000 festivalgangers op het terrein.

Omdat Lowlands geen vergunning heeft om op donderdag al livemuziek te programmeren, blijft het aanbod aan vermaak tot vrijdagmiddag beperkt. Sinds drie jaar is er voor tweeduizend vroege vogels op donderdagavond wel al een silent disco op het festivalterrein. "Helaas kunnen we dat niet uitbreiden. We hebben al de grootste silent disco ter wereld. Meer draadloze koptelefoons zijn er simpelweg niet te krijgen."

Van Eerdenburg verwacht niet dat het festival in de komende jaren nog eerder zijn poorten opent. ,,Zolang mensen genoegen nemen met geen programma op donderdag is het leuk. Maar je gaat niet twee dagen vooraf al op de camping staan. Dat moeten we niet willen."

Veiligheid

Met het oog op de veiligheid waren dit jaar ook op Lowlands extra maatregelen genomen. De bagage van elke bezoeker werd voor het betreden van het campingterrein uitvoerig gescand en op het festivalterrein werden geen grote tassen toegelaten. Volgens Van Eerdenburg is het een noodzakelijk kwaad. "Iedereen begrijpt waarom het nodig is. Ik heb weinig klachten gehoord en meestal is dat een goed teken."

Hoewel aan de ene kant maatregelen zijn aangescherpt, mogen anders dan eerdere jaren bijvoorbeeld wel weer blikjes drank mee het terrein op. ,,We zijn aan de buitenkant wat strenger geworden en als je eenmaal binnen bent laten we de teugels wat vieren. We willen het publiek ook belonen voor jarenlang goed gedrag. Lowlanders zijn een heel vredig volkje. Die willen geen gedoe. Met goed controleren aan de poort hebben we een mooie balans."