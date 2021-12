Fidan Ekiz en Renze Klamer over stoppen De Vooravond: ‘Dat was heel lelijk’

,,Dit wordt echt heel erg op prijs gesteld", reageert Renze Klamer met de prijs in zijn handen. ,,En dank Angela", reageert Fidan Ekiz verwijzend naar juryvoorzitter Angela de Jong van de AD Media Prijzen. Ze oordeelde in haar juryrapport: ,,Zelden toonde de tv-wereld zich zo lelijk als naar Fidan Ekiz en Renze Klamer dit jaar. De twee presentatoren verkeerden begin juni in de veronderstelling dat ze na een korte vakantie een derde seizoen van De Vooravond mochten maken. Maar achter hun rug besliste BNNVara anders en zocht opvolgers die zogenaamd meer ‘urgentie’ zouden uitstralen.”



,,Dat klopt”, reageert Ekiz op het zinnetje dat de tv-wereld zich zelden zo lelijk toonde. Klamer, die voor het eerst weer samen met zijn voormalig tv-collega voor de camera staat, vult aan: ,,Het is december, eind van het jaar en dan ga je een beetje terugblikken. We hebben echt iets superleuks kunnen maken. Het was jammer dat het moest stoppen. Dat was inderdaad heel lelijk. Ik heb laatst wat teruggekeken en het was gewoon supervet om te doen.” Ook Ekiz kijkt vrolijk terug op de dagen dat ze samen met Klamer een presentatieduo vormde. ,,Als we elkaar zien, is het alsof er geen dag overheen is gegaan.”