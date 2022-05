Fijn dat Maud haar mond níét dicht heeft gehouden

Het ongemak was nooit ver weg. Ook niet dit seizoen. Met bijvoorbeeld de lompe opmerkingen van de boeren, zoals Jouke die een vrouwelijke dierenarts vies vond maar daar tijdens de reünie op terugkwam. ,,Ik bedoelde te zeggen dat ik daar niet op val, maar het kwam heel beroerd mijn bek uit.’’ Ongemak, dat waren de stroeve gesprekken met de veelzeggende stiltes. Die tussen Janine en Chris, tussen Janine en Sander en zelfs die tussen Janine en Yvon Jaspers. Maar ziedaar: het engelengeduld van Sander werd beloond. En dan waren er de ongemakkelijke kusjes van Rob, die amper beantwoord werden door Wendy. De kersenteler liet bij het terugkijken zijn masker van zelfverzekerdheid zakken. Hij had zich, zo kwam het besef, geprofileerd vanuit onzekerheid en een laag zelfbeeld. ,,Maar ik geloof in de liefde.’’ Met zo’n inzicht is er hoop.

Oké, Maud zegt nog steeds overoll in plaats van overall. Ze vult ook de antwoorden van Evert nog aan en in, maar soit! Maud was de absolute smaakmaker van Boer zoekt vrouw. Met haar haar openheid, directheid (‘Mag ik je handen vasthouden’) en gevoeligheid. Ze schreef geen brief, maar stuurde haar stem. Licht geaffecteerd, maar haar zinnen beroerden boer Evert. Ze hunkerde naar de liefde en kreeg die. Ze gaan samenwonen! Wat ze er ook bij kreeg, was de boze buitenwereld van social media. De meningen over haar buitelden over elkaar heen. Ze zei dat ze ’t allemaal weinig las, maar natuurlijk kreeg ze het mee. Toch bleef ze zichzelf. ,,En ik weet zelf ook hoe ik in elkaar steek. Ben kritisch naar mezelf. Ik zie mezelf ook en denk af en toe ook: mens, hou toch even je mond dicht.’’ Blij dat ze dat niet gedaan heeft. Vooral voor Evert. Maar ook voor ons kijkers.