Filemon Wesselink: Ik wilde niet van Michaela scheiden

Het initiatief om te gaan scheiden kwam niet van Filemon Wesselink toen hij vijf jaar geleden in een relatiecrisis geraakte. Wesselink wilde liever bij zijn ex Michaela blijven, blikt hij nu terug.

De 43-jarige Wesselink maakte in januari 2019 via een bericht op Facebook bekend dat hij en Michaela, met wie hij ruim tien jaar samen was en drie kinderen kreeg, uit elkaar gingen. De twee waren niet getrouwd en besloten hun kinderen gezamenlijk op te voeden. ,,Het was een verrassing en tegelijk een voldongen feit; mijn ex wilde uit elkaar. Ik niet, maar je hebt nu eenmaal twee mensen nodig voor een relatie’’, vertelt de presentator in het maandblad Linda.

Nadat Wesselink een relatie kreeg met zijn huidige vriendin Ramona, die hij vond via een dating-app, kwam hij erachter dat Michaela en hij niet bij elkaar pasten. ,,Ramona is als een tweede moeder voor mijn kinderen. Ik heb veel geluk gehad met Michaela, die niet jaloers is op mijn nieuwe partner en altijd alles samen wil oplossen. Het was dan niet mijn wens om te scheiden, wel om het zo goed mogelijk te doen.’’

Wesselink wisselde zijn woning in Amsterdam-Zuid in voor twee panden in de buurt, zodat dochter Danique (12) en zonen Sebastiaan (10) en Benjamin (5) naar dezelfde school konden gaan. ,,Soms vechten stellen elkaar de tent uit om tienduizend euro. Hoe onterecht misschien ook, je moet jezelf altijd afvragen: hoeveel geld is het geluk van mijn kinderen waard? Dan heb je niets meer om over te strijden.’’

