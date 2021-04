Film Herman Finkers verslaat achtuurjournaal én comeback Frank en Rogier

De film is het best bekeken programma van de hele dag. Het achtuurjournaal, dat normaal gesproken bijna altijd bovenaan de kijkcijferlijst staat, pakt met ruim 2,3 miljoen kijkers de tweede plaats. Op de derde plek staat het liveverslag van Koningsdag op NPO 1, dat ruim 1,8 miljoen belangstellenden trok.

De nieuwe dinsdagavondshows van RTL 4 kwamen daar niet bij in de buurt. Snackmasters , waarin chef-koks onder toeziend oog van Martijn Krabbé en Miljuschka Witzenhausen bekende lekkernijen namaken , trok 723.000 kijkers. Daarna moest de nieuwe serie over het Tilburgse hotel De Druiventros, de tv-comeback van interieurgoeroes Frank Jansen en Rogier Smit, genoegen nemen met slechts 432.000 kijkers.

Verkocht aan Spanje

De Twents gesproken komedie van regisseur Johan Nijenhuis vertelt over een echtpaar (Finkers en Johanna ter Steege) dat na dertig jaar huwelijk besluit het roer om te gooien. De film deed het zowel voor de coronacrisis als in de zomermaanden opvallend goed in de filmtheaters. In totaal zagen meer dan 720.000 mensen de film in de bioscoop. Deze week werd bekend dat de film aan Spanje is verkocht. Daar wordt de film nagesynchroniseerd.