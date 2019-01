Film met Aart Staartjes en Teun Luijkx op IFFR

De eerste speelfilm van Van Driel, De Wederopstanding van een Klootzak, beleefde zes jaar geleden ook zijn wereldpremière op het IFFR. Van Driel schreef het scenario met cameraman Lennert Hillega. ,,Bloody Marie laat zich niet gemakkelijk in een hokje plaatsen", stelt de regisseur. "Het is een overlevingsfilm met oog en oor voor de schoonheid van het alledaagse."

Een andere nieuwe opvallende film in het programma die is aangekondigd, is A Private War. De filmbiografie vertelt over het leven van de Amerikaanse oorlogscorrespondent Marie Colvin die in 2012 omkwam tijdens de belegering van de Syrische stad Homs. Hoofdrolspeelster Rosamund Pike is genomineerd voor een Golden Globe.