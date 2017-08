Filmacteur Jerry Lewis (91) overleden

De rolverdeling was in de films vaak hetzelfde. Lewis was vaak de hysterische partner van Martin die als coole verleider vooral zichzelf leek te spelen. Tot een van hun bekendste films behoort The Caddy (1953) waarin Martin een golfspeler vertolkte die zijn caddy voortdurend kleineerde.



Ook in het echt boterde het niet altijd tussen Martin en Lewis die toch tot een van de belangrijkste Amerikaanse komische filmduo’s worden gerekend. Na hun breuk bewees Lewis dat hij als komiek ook in zijn eentje het publiek kon vermaken. Tot zijn beste films worden The Bellboy (1960) en The Nutty Professor (1963) gerekend. De laatste film werd decennia later door Eddie Murphy nieuw leven in geblazen.



De humor van Lewis was altijd behoorlijk exorbitant en op het hysterische af. Slapstick was een van zijn specialiteiten, maar hij kon ook verbaal uit zijn slof schieten. Hij werd beschouwd als een van origineelste komieken die ook waardering kreeg uit Frankrijk waar hij diverse belangrijkste onderscheidingen kreeg.