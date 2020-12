Filmmaker Oliver Stone (74) krijgt Russisch coronavaccin: ‘Snap niet dat het Westen dit negeert’

Qmusic-dj’s zitten opgesloten: 'Ik hoop dat ik dit jaar niet met broodmes bank te lijf ga’

14 december Nederland gaat in lockdown, maar bij Qmusic zijn de dj’s vandaag al volledig in lockdown gegaan. Mattie Valk, Marieke Elsinga, Kai Merckx en Domien Verschuuren hebben zich vrijwillig laten opsluiten in een escape room. De komende dagen proberen ze samen met de luisteraars van de radiozender te ontsnappen. ,,Ik hoop eigenlijk wel dat we er voor de kerstdagen uit zijn.”