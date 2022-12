Finale Expeditie Robinson goed voor bijna een miljoen kijkers

De finale van het survivalprogramma Expeditie Robinson is gisteravond door 988.000 mensen gezien, meldt Stichting KijkOnderzoek (SKO). Daarmee is het programma, dat op RTL 4 te zien was, op plek 7 beland in de top 25 best bekeken programma’s van maandag.

Expeditie Robinson 2022, gepresenteerd door Rick Brandsteder en Nicolette Kluijver, is door de 53-jarige meteoroloog Dennis Wilt gewonnen. Hij nam het op tegen tv-kok London Loy en zwemmer Ferry Weertman, maar voltooide als snelste de finaleproef. Daarbij moesten ze aan het einde een brandende bal vanaf een afstand in een korf gooien om zo vuur te maken. Na achttien pogingen gooide Wilt raak. ,,Ik had een heel goed gevoel bij die bal. Het voelde goed, ik nam de rust”, zei Wilt na de bekendmaking van de winst in de studio. “Helemaal op het laatst is pas door me heen gegaan: je zou wel eens kunnen winnen.” Wilt zei dat hij in eerste instantie blij was en daarna ‘heel emotioneel’.

Het best bekeken programma van de avond was traditiegetrouw het NOS Journaal om 20.00 uur op NPO 1, dat door zo’n 2,1 miljoen mensen werd bekeken. Daarna volgde het AVROTROS-programma Tussen Kunst en Kitsch, dat op dezelfde zender 1,5 miljoen kijkers trok. Op plek 3 kwam het consumentenprogramma Radar, dat door 1,4 miljoen mensen werd bekeken.

Het best scorende RTL-programma was het RTL Nieuws om 19.30 uur, dat met bijna 1,3 miljoen kijkers mensen op plek 4 kwam. Het best bekeken SBS6-programma was Familie Gillis: Massa is Kassa. Het realityprogramma werd door 587.000 mensen bekeken en eindigde op plek 15 in de ranglijst.

Luister hieronder ook naar de AD Media Podcast of abonneer je via Spotify of iTunes. Vind alle onze podcasts op ad.nl/podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: