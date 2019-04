Finale The Voice Kids en vertrek Wendy trekken 1,6 miljoen kijkers

Bijna 1,6 miljoen mensen hebben gisteravond gezien hoe de 10-jarige Silver Metz de achtste editie van The Voice Kids won. Het RTL4-programma was daarmee het op een na best bekeken programma van de avond, na het NOS Journaal van 20 uur, blijkt uit cijfers van de Stichting KijkOnderzoek.

Silver, die werd gecoacht door Ali B, won het van Sezina Steur (14), Robin Tinge (14) en Ralph Moerman (14). Ondanks zijn jonge leeftijd heeft de winnaar zijn sporen in de showbusiness al verdiend. Ruim twee jaar geleden speelde hij de hoofdrol in de musical Ciske de Rat. Ook nam hij een nummer op met Danny de Munk en speelde rolletjes in Benidorm Bastards en de TV Kantine. The Voice Kids werd vorig jaar gewonnen door de toen 11-jarige Yosina Rumajauw.

Presentatrice Wendy van Dijk nam gisteren na negen jaar afscheid van The Voice en werd hierom in het zonnetje gezet. Tijdens de finale van The Voice Kids zongen haar zoon Sem en ex-vriend Xander de Buisonjé (de vader van Sem, red.) de presentatrice toe. Het duo bracht een aangepaste versie van de single Appelboom ten gehore. De tekst hadden ze enigszins aangepast zodat die sloeg op Wendy.

Voorafgaand aan het bijzondere optreden kreeg de presentatrice, die naar Talpa vertrekt, een staande ovatie van het publiek. Ook sprak haar tv-collega Martijn Krabbé, met wie ze al sinds het begin alle versies van The Voice presenteert, haar toe. ,,We hebben zo’n vijftien jaar samen gepresenteerd”, zei hij. ,,We zijn jou gewoon heel dankbaar dat je de beste jaren van je leven aan ons hebt gegeven.”

Hij kondigde het optreden van Xander en Sem aan met de opmerking: ,,Dit zijn twee mannen die ook belangrijk zijn in je leven...” Wat hij met die opmerking bedoelde, liet hij in het midden. Wendy van Dijk en haar echtgenoot, voormalig RTL 4-programmabaas Erland Galjaard, zouden momenteel huwelijksproblemen hebben. Galjaard was gisteren tijdens het Wendy-afscheid niet te zien en werd niet genoemd. Of hij in de studio aanwezig was, is onbekend. Xander is al jaren getrouwd met Sophie en heeft met haar twee kinderen.

Het alweer achtste seizoen van The Voice Kids is voorlopig de laatste editie van The Voice waarin Wendy van Dijk te zien is. De presentatrice zwaaide onlangs al af bij de volwassen versie, omdat ze RTL later dit jaar inruilt voor het SBS6 van John de Mols Talpa. The Voice, The Voice Kids en The Voice Senior (van John de Mol) blijven de komende drie jaar nog bij RTL4, zo werd vandaag bekend. Chantal Janzen gaat Martijn Krabbé bijstaan in de volwassen editie. Lieke van Lexmond sluit aan bij de ouderenvariant, terwijl Jamai Loman Krabbé zal bijstaan in de jeugdversie.