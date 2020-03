Finale The Walking Dead pas later op tv door coronamaatregelen

De laatste aflevering van het seizoen, bij The Walking Dead meestal goed voor een flinke cliffhanger, stond in de VS gepland voor 12 april. In Nederland volgen de afleveringen normaal gesproken een dag later op zender Fox. Het team achter de serie laat dinsdag weten dat het tiende seizoen nu op 5 april zal eindigen met de voorlaatste episode, en de laatste aflevering later in het jaar als special wordt uitgezonden.