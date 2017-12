Finaledag voor 3FM-actie Serious Request

Op de laatste dag doen dit keer ook de andere publieke radiozenders mee. Radiomakers van NPO Radio 1, 2, 4 en 5 schuiven ieder een uur aan in het Glazen Huis om mee te presenteren. Dat betekent dat Serious Request tijdens die uren op twee zenders tegelijk is te horen. Daarbij wordt gezorgd dat de inhoud van de uitzending op dat moment bij allebei de zenders past. Zo gaat Jurgen van den Berg van NPO Radio 1 dieper in op het thema van de actie en komt er klassieke muziek voorbij tijdens het uur met NPO Radio 4-presentator Ab Nieuwdorp.

Domien Verschuuren, Angelique Houtveen en Sander Hoogendoorn gingen maandagavond het Glazen Huis in, dat dit keer in Apeldoorn staat. Ze draaien daar 24 uur per dag verzoeknummers tegen betaling. Verder zijn er in het hele land veel acties opgezet om geld in te zamelen voor het herenigen van familieleden die elkaar door een oorlog of ramp zijn kwijtgeraakt. Vorig jaar werd 9,25 miljoen euro opgehaald. Een groot deel daarvan was te danken aan de nagellakactie van het inmiddels overleden jongetje Tijn.