First Dates-kandidaten Noëlle en Kevin gaan trouwen

Familie verdedigt Jackson in tv-interview over misbruikdo­cu­men­tai­re

4:48 Drie broers en een neef van Michael Jackson nemen het in een televisie-interview op voor de King of Pop. Jackie, Tito, Marlon en Taj Jackson beweren in de ochtendshow van CBS die woensdagochtend in de VS wordt uitgezonden dat de documentaire Leaving Neverland is gebaseerd op leugens.