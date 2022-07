First dates-maître Sergio mist zus na turbulente jeugd vol tehuizen: ‘Ze was de enige die mij begreep’

met videoZonder emotie kan Sergio Vyent niet praten over zijn zus Eartha, die twee jaar geleden plotseling aan een hersenbloeding overleed. De 52-jarige Amsterdammer, die in Nederland bekend werd als maître in First dates , vertelt in En profiel openhartig over de bijzondere band tussen de twee, die gevormd werd door een turbulent jeugd vol tehuizen. ,,Ze stond elke keer weer op. Dat is wat ik nu mis.” Liever kijken dan lezen? Klik op bovenstaande video.

Vyent komt niet uit een standaardgezin. Toen hij geboren werd was zijn vader al uit beeld, zijn moeder was 19. Ze was 16 toen ze zijn zus zus kreeg. ,,Ze was nog op zoek naar haar eigen identiteit”, vertelt de bekende maître. De zorg voor haar kinderen was daarom ook moeilijk. ,,Ik ging het kindertehuis in en uit, dan weer bij mijn moeder en dan weer niet. Toen was mijn moeder in één keer weg. Zat ik opeens bij de vader van mijn broertje, omdat ik daar toen kon inwonen. Die kreeg ook weer een kind en die besloot: je gaat maar naar een kindertehuis.”



Op dat moment maakte de pas 11-jarige Vyent een belangrijke keuze: dit niet meer. Daardoor kwam hij uiteindelijk in een pleeggezin terecht. ,,Bij Mien. Dat heeft mij heel erg geholpen. Ik heb daar van mijn 11e tot mijn 17e gewoond. Dat ging van heel turbulent, naar stabiel, rust en reinheid.”

Twee jaar geleden overleed zijn zus Eartha plotseling door een hersenbloeding. ,,Zij heeft alles meegemaakt wat ik ook heb meegemaakt. Maar ze is ook de enige persoon die mij begreep. Totaal!” Met gebroken stem en tranen in zijn ogen vervolgt Vyent: ,,Dat viel in één keer gewoon weg. Dat is onbeschrijfelijk.” Afgelopen jaar overleed ook zijn moeder. ,,Dat verdriet heb ik al gehad. Dat heb ik allemaal al doorstaan toen ik jonger was. Dat is een heel ander gevoel. Maar dat met mijn zus moet slijten en dat gaat nooit weg.”

Zijn zus zocht altijd naar hun gezamenlijke familie. ,,Om daarna altijd weer de deksel op haar neus te krijgen. Maar ze stond elke keer weer op. Dat is wat ik nu mis.” Zij adviseerde hem naar Suriname te komen om zijn land op te eisen. De familie Vyent had zich in de tijd van de slavernij vrijgekocht. ,,Dat is iets wat zij wist. Ik niet. Ik ben onwetend.”



Nu wil Vyent die zoektocht gaan voortzetten en trekt daarom naar Suriname. Het pad waar zijn zus hem op zette. ,,Ik wil dat mijn kinderen weten dat het niet begint bij hun vader.” Vyent doelt daarmee op zijn zoon Marius (18) en de tweeling Cassius en Charlize (8).

