Flikken Maastricht krijgt tóch nog een dertiende seizoen

Afgelopen zomer werd duidelijk dat enkele castleden twijfelden over de komst van een dertiende seizoen. Reinier hintte toen onder meer op geldproblemen . 'Misschien wel de allerlaatste', schreef de acteur onder een foto van de opnames op Instagram. Het was niet de eerste keer dat Reinier speculeerde over het einde van de politieserie.

,,Zolang we niet op de set staan, is een nieuw seizoen van Flikken nooit een zekerheid'', reageerde hij. ,,Er zijn mensen bezig de serie af te knijpen. Wat er precies aan de hand is, weet ik niet. Die strijd wordt op een veel hoger niveau gevoerd. Ik weet dat er nu gesprekken over zijn. Ik hoop dat ze er in alle redelijkheid uitkomen, want de koek is wat mij betreft nog niet op.''