Flink afgevallen Patty kiest voor ooglidcorrectie

Patty Brard, die na een gastric bypass dit jaar enorm is afgevallen, schoof pas aan bij De Wereld Draait Door en ze voelde zich prachtig. In haar column in weekblad Weekend meldt ze trots dat ze een jurk droeg in maat 36, simpele maar chique laarzen aan had en haar haar in de krul.

,,Bij het terugkijken van de uitzending, schrok ik me een hoedje. Want hoe beeldig ik me ook had gevoeld, ik zag op tv een slanke Indonesische vrouw met rolgordijnen voor haar ogen! Het licht was niet optimaal, maar ik zag niet eens meer dat ik ogen had in de relaxstand", schrijft Brard.

Botox

In paniek belde ze diezelfde nacht nog haar vaste botoxdokter Hayri Hortoglu of ze de volgende dag even langs mocht komen voor een spuitje om haar ogen wat te liften. Ze mocht langskomen, maar de dokter had slecht nieuws: door het vele afvallen was het vet bij haar ogen verdwenen en was er te veel leeg vel ontstaan boven haar ogen. Botox mocht niet meer baten, ze moest onder het mes.

Ondanks haar volle agenda heeft ze vorige week maandag de correctie laten doen. ,,Eigenwijs als ik ben, terwijl ik zondag alweer moest draaien. Best kort, zes dagen om te herstellen van een ooglidcorrectie. Nou scheelt het dat ik al bijna een jaar niet meer drink, want dan word je niet zo blauw”, schrijft Patty. Ze is enorm blij met het eindresultaat.