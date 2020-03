Floortje Dessing blijft 'thuis' voor nieuw programma

,,Het zijn verwarrende en verdrietige tijden, we proberen allemaal te dealen met de nieuwe realiteit, ik ook”, zegt Floortje. ,,Ik probeer in dit programma mensen te vinden in Nederland die ons kunnen inspireren, die ons verder kunnen helpen met hoe we met de nieuwe realiteit kunnen omgaan. Ik hoop dat we ondanks al het verdriet opbeurende en positieve verhalen kunnen vertellen, over wat we wél kunnen. Want ik ben ervan overtuigd dat we allemaal veel meer kunnen dan we soms zelf denken.”



In het programma spreekt Floortje op gepaste afstand met verschillende mensen. De eerste aflevering is donderdag te zien op NPO 1.