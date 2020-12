Floortje Dessing en Mark Rutte bewust samen in show Linda de Mol: ‘Spannende combinatie’

Met een ouderwetse persoonlijke brief, keurig in envelop, een postzegel en haar handtekening, verleidde Linda de Mol (56) maanden geleden premier Mark Rutte om op de bank plaats te nemen in Linda’s Wintermaand. ,,Ik wilde graag weten hoe hij het afgelopen jaar heeft beleefd en dan niet als politicus, maar als mens. Het was lang spannend, want ook al zei hij ja, er kon altijd nog iets tussen komen.”