Floortje Dessing na val in het ziekenhuis, Chantal Janzen heeft een knuppel tegen geweld

Verhoor van vrouw die Danny de Munk beschuldig­de van verkrach­ting toch achter gesloten deuren

Het getuigenverhoor in de zaak van Danny de Munk is op 16 maart toch achter gesloten deuren. Dat bevestigt een woordvoerder van de rechtbank van Amsterdam na berichtgeving van Shownieuws. De vrouw, die zegt te zijn verkracht door De Munk, zou eigenlijk openbaar worden gehoord. Dat is nu besloten. Een reden voor het besluit geeft de woordvoerder niet.