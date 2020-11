Floortje over 50 worden: Ik moet er fysiek harder aan trekken

Het is begin maart als Floortje Dessing terugrijdt uit Oostenrijk. Ze is terug van een paar dagen skiën. ,,Ik weet nog dat ik de grens over reed en dacht: wat is het is toch heerlijk dat we zo dicht bij de sneeuw wonen. Je kunt er zo naartoe. Een week later klapten langzaam alle deurtjes dicht.”