Florence Pugh schittert in Netflix-thriller The Wonder en Idris Elba met puntoren in modern sprookje

Filosofische versie van het klassieke geest in de fles-verhaal

Three Thousand Years Of Longing Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Fantasy/Drama



Op het afgelopen filmfestival van Cannes werd reikhalzend uitgekeken naar, eindelijk, nieuw werk van de veelzijdige Australiër George Miller die in 2015 met Mad Max: Fury Road mogelijk hét actiemeesterwerk van deze eeuw maakte, maar ook verantwoordelijk is voor de tapdansende pinguïns in de animatie Happy Feet (2006). Na Three Thousand Years Of Longing verlieten veel aanwezigen vertwijfeld de zaal. Wat te doen met dit knotsgekke moderne sprookje voor volwassenen, dit huiskamerepos vol subplotjes en visuele effecten?

Een alleenstaande letterkundige van begin 60 (Tilda Swinton) roept in haar hotelkamer in Istanbul met een magisch flesje een mythische djinn (Idris Elba met puntoren) op. Het is eigenlijk de eerste keer dat het klassieke geest in de fles-verhaal, inclusief de drie wensen die hij schenkt in ruil voor zijn vrijheid, op een serieuze, bijna filosofische wijze wordt benaderd. Terwijl de djinn zijn levensverhaal (dat eeuwen beslaat) uit de doeken doet, geeft zij langzaam toe aan haar verlangen naar genegenheid.

Het resulteert in een ongebruikelijke en helaas ook niet heel geloofwaardige liefde die vooral drijft op emotionele support in plaats van een eeuwig en knetterend samenzijn. Je zou kunnen stellen dat films zelden ruimte bieden voor zo’n soort relatie, maar of het ook zorgt voor ontroering? Three Thousand Years Of Longing is wars van clichés, toch blijft het een wat merkwaardig allegaartje van ideeën over eenzaamheid, begeerte en de kracht van vertelkunst. -Gudo Tienhooven

Regie: George Miller. Hoofdrollen: Tilda Swinton, Idris Elba, Erdil Yasaroglu en Sarah Houbolt

Florence Pugh schittert in griezelige Netflix-thriller over religie versus werkelijkheid

The Wonder Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Drama/Thriller



Mogelijk wonderlijker dan het wonder waar de titel naar verwijst - in het jaar 1862 bezoekt de Britse verpleegster Lib Wright een 11-jarig meisje dat al maandenlang niets eet, maar toch in uitstekende gezondheid verkeert - is de openingsscène van deze Netflix-titel.

We beginnen letterlijk op een filmset. Terwijl de camera langzaam een naar 19de-eeuwse standaarden ingerichte boerenwoning binnensluipt, klinkt een voice-over die ons vertelt dat we weliswaar naar een nagemaakte wereld kijken, maar dat de personages die we zullen volgen, heilig geloven in hún realiteit. Een intrigerende en ook ietwat pretentieuze proloog. De functie ervan wordt duidelijk aan het slot, waarna je óf een aardige discussie over diepere lagen kan beginnen óf tot de conclusie komt dat het allemaal ook best zonder die meta-laag had gekund.

De film is in elk geval ook binnen die gekunstelde muren boeiend genoeg. Lib, intens gespeeld door Florence Pugh (Little Women, Don’t Worry Darling), begeeft zich tijdens het verzorgen en in de gaten houden van het jonge ‘wonder’ Anna in een milieu dat grote behoefte heeft aan mirakels. Het is een interessante botsing die je met een beetje fantasie naar het nu kan doortrekken: geloven versus de kale feiten.

Zeepbel

Lib is duidelijk van de laatste school, maar heeft te stellen met een tijd waarin waarheidsbevinding het vaak moet afleggen tegen religie. En stel dat Anna en haar ouders inderdaad een toneelstukje opvoeren en van een mirakel geen enkele sprake is, hoe nodig is het om die zeepbel door te prikken? Of heeft een schijnbaar onschuldig leugentje wel degelijk gevaarlijke gevolgen?

Deze thema’s worden verpakt in een elegant gemaakte thriller, licht macaber ook door een subtiel onheilspellende soundtrack. De plot ontwikkelt zich traag waardoor soms de vraag komt bovendrijven of het voldoende substantieel is voor een film van bijna twee uur. Toch zoemt The Wonder lang na. Iets dat waarschijnlijk ook was gebeurd zonder die bizarre start en finish. -Gudo Tienhooven

Regie: Sebastián Lelio. Hoofdrollen: Florence Pugh, Kila Lord Cassidy, Toby Jones en Tom Burke

Op de drempel van het onvermijdelijke einde

Vortex Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Drama



Hun hele leven waren zij een paar: de filmessayist en zijn vrouw, een voormalig psychiater die nog steeds recepten uitschrijft. Op hun gezegende hoge leeftijd slaat het noodlot toe. De vrouw (Francoise Lebrun) heeft vergevorderde dementie en haar echtgenoot (een rol van de Italiaanse horrorregisseur Dario Argento) kampt met een zwak hart.

In hun Parijse appartement schuifelen ze de hele dag langs elkaar heen. Soms gaat het mis. De man raakt in paniek als zijn vrouw alleen de deur uitgaat en even niet meer te vinden is.

Regisseur Gaspar Noé, die in zijn oeuvre nooit vies is geweest van heftig geweld (in bijvoorbeeld het omstreden Irréversible), maakte met Vortex een verrassende, tedere film over de naderende dood. De Argentijn toont tot in detail hoe twee intelligente mensen nauwelijks meer met elkaar kunnen communiceren.

Claustrofobisch

Hij gebruikt daarvoor splitscreen (naast elkaar geplaatste beelden) die de beide hoofdpersonen afzonderlijk volgen. Die claustrofobische aanpak werkt perfect. Het toont aan hoe dichtbij en tegelijkertijd ver verwijderd deze echtelieden naast elkaar moeten leven.

Vortex doet af en toe denken aan de bekroonde film Amour van Michael Haneke die ook over twee oudere geliefden op de drempel van de dood gaat. Ook Noé toont compassie voor zijn personages. De mooiste scène laat zien hoe de man kort de hand van zijn vrouw aanraakt. Voor even is er dan wezenlijk contact tussen de twee. -Ab Zagt

Regie: Gaspar Noé. Hoofdrollen: Dario Argento, Françoise Lebrun, Kamel Benchemekh en Alex Lutz

