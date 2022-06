Foto opgedoken: Kim Kardashian beschadigde iconische jurk Marilyn Monroe

Toen Kardashian afgelopen maand de jurk van Monroe droeg op het gala, volgde er al snel kritiek. Een aantal Monroe-kenners mengde zich al snel in de discussie en schroomde niet een mening te geven aan bijvoorbeeld The New York Post. ,,Ik ben diep teleurgesteld dat deze jurk, een icoon van 60 jaar oud, publiekelijk gedragen wordt. De jurk is enorm fragiel en is tot op de dag van vandaag bewaard gebleven in kamers waar de temperatuur is aangepast op de stof”, zei Michelle Morgan, de auteur van een boek over het Amerikaanse icoon.

Inmiddels lijkt de jurk dus ook daadwerkelijk beschadigd te zijn. Het beroemde strakke gewaad werd in 2016 voor een kleine 5 miljoen dollar verkocht aan museum Ripley’s believe it or not in Orlando. Monroe droeg de iconische japon in 1962 tijdens haar legendarische uitvoering van Happy birthday voor president John F. Kennedy (JFK) zijn 45e verjaardag in New York. Het was een van de laatste publieke optredens van de actrice, die enkele maanden daarna op 36-jarige leeftijd overleed. JFK werd het jaar erop doodgeschoten in Dallas.