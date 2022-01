Foto van Nederlandse fotograaf komt op postzegel Rolling Stones in Engeland

,,Dit is niet alleen een hommage aan The Stones, maar zeker ook aan mijn broer”, zegt Dorothé Schellekens, de zus van de overleden fotograaf. ,,Een afbeelding van hem sierde ooit de autobiografie van Miles Davis. Maar dit slaat alles. Jammer dat hij dit niet meer heeft mee mogen maken. De hele familie is ontroerd.” De zus van Schellekens beheert zijn fotoarchief.

Schellekens leerde muzikanten fotograferen in een café in Breda waar hij werkte als barman. Later verhuisde hij naar Amsterdam, waar hij werkte voor concertzaal het Bimhuis. Hij werd bekend met zijn foto’s van jazzgrootheden. Daarna richtte hij zich niet alleen op muziek, maar werd hij ook een bekend reisfotograaf. Zijn foto’s stonden niet alleen in de Volkskrant en de Nieuwe Revu, maar waren ook te zien op een expositie in platenzaak Concerto en muziekcafé De Engelbewaarder.