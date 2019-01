Foute swaffelgrappen van de boze witte barman Michiel Romeyn

Heeft iemand misschien bakkebaarden meegenomen?!'' Het is niet direct wat je verwacht te horen bij het binnenwandelen van een Amsterdams bruin café. Laat staan dat vervolgens daadwerkelijk iemand zijn hand opsteekt en een doosje met twee bakkebaarden uit zijn broekzak haalt. ,,Natuurlijk heb ik die'', zegt deze persoon, die niet veel later zijn hand in een pop met een verschrompeld wassen hoofd steekt. Een hoofd dat even later lens wordt gemept met een honkbalknuppel.



Welkom in Huize Vleeshamer: doorgaans bekend als Café de Zon aan de Amsterdamse Lindengracht, maar soms even het domein van Jiskefet-held Michiel Romeyn (64). De webserie, waarin de acteur als barman annex beroepsouwehoer zonder remmingen de actualiteit doorneemt met de immer zwijgzame stamgasten Jan en Thea - zijn (zelfgemaakte) marionetten - is al absurdisme ten top. Op de set zijn, is als kijkervaring nóg curieuzer.