Foutje of opzet? Starbucks-koffiebeker duikt op in Game of Thrones

De witte kartonnen beker met plastic deksel stond op tafel in een scène met drakenkoningin Daenerys Targaryen, gespeeld door actice Emilia Clarke. Of de beker per ongeluk is opgedoken of bewust door de makers is neergezet, is niet duidelijk. Kijkers speculeren er op internet in elk geval flink op los. Zo winden fans van de populaire fantasyserie zich erover op dat de beker zeer misplaatst is in de wereld waarin de show zich afspeelt.