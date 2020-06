Fox-presentatrice Aletha over zwangerschap: ‘Honderden pillen en twaalf mislukte pogingen’

Aletha’s collega Jan Joost van Gangelen kondigde de zwangerschap in februari al aan in hun programma De Eretribune. ,,Onze zomer wordt sowieso goud!’’ kirde Aletha, die kon rekenen op een felicitatie van Feyenoord-coach Dick Advocaat.



Nu ze hoogzwanger is, is Aletha openhartig over de tijd die eraan vooraf ging. ‘Jaren hebben we gewacht op dit moment, tientallen ziekenhuisbezoeken, honderden pillen en prikken. Twaalf teleurstellingen na weer een mislukte ziekenhuispoging. Vrienden verloren, onbegrip, boosheid, heel veel verdriet. En het is al zo moeilijk, iedereen om je heen lijkt zwanger, de een na de ander kwam met blij babynieuws.’



Uiteindelijk werd de dertiende poging het ‘magische nummer’. ‘Dankbaar voor alle lieve mensen die deze heftige tijd met ons zijn doorgekomen en naast ons staan! En supergelukkig met elkaar! Voor iedereen die in zo’n traject zit; het is de hel, het is niet erg om boos te zijn. Je wereld staat stil. Kies voor jezelf én hou elkaar vast. En hopelijk komt er ooit ook zo’n groot geluk voor jullie!’



Aletha en haar Victor trouwden vorig jaar in Las Vegas. Hun kindje wordt volgende maand verwacht.