François vindt na Married at first sight liefde op parkeerplaats tankstation

Married at first sight-deelnemers Wilfred en François vonden in het trouwprogramma niet waar ze voor tekenden, toch is een van hen alweer knetterverliefd. François liep, juist op het moment dat hij niet op zoek was, een leuke man tegen het lijf.

Wilfred heeft geen behoefte om nog voor de camera te reageren. François, aan wie hij in het programma werd gekoppeld, verscheen woensdag in zijn uppie voor de camera van RTL Boulevard. ,,Ja, ik sta hier alleen, en ik respecteer Wilfreds keuze’’, kon François daarover kwijt. ,,Het was nu eenmaal geen happily ever after.’’

De Limburger kwam er tijdens de opnames achter dat hij niet verliefd genoeg was. ,,Je hoopt natuurlijk heel erg dat je er goed doorheen komt met z’n tweeën, dat je samen blijft.’’ Toch is François tevreden over hoe de verstandhouding nu is. ,,We hebben wel geluk gehad, we hebben ook nog gebeld. Dat zijn meestal gesprekken als: hoe gaat het met jou, en hoe is het met je moeder?’’

Wat het avontuur François uiteindelijk opleverde? Met een grote glimlach: ,,Ik ben vrij snel na de scheiding van Wilfred iemand tegengekomen. Het was meteen raak. Ik ben echt verliefd.’’

Het gaat volgens RTL Boulevard om de Belgische Joël, die François opviel op een parkeerplaats toen hij tijdens het tanken koffie ging halen. Ze zijn vier keer per week samen in Maastricht.

Volgens seksuologe Eveline Stallaart is de ontwikkeling ‘pijnlijk’ voor Wilfred. ,,Hij zit natuurlijk nog in het verwerkingsproces van die verliefdheid.’’

