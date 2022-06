Frank Dane volgt Coen & Sander op: ‘Toen ik werd gevraagd, dacht ik even dat ik in Candid Camera zat’

DJ Frank Dane keert terug op Radio 538. Hij volgt collega’s Coen Swijnenberg en Sander Lantinga op, die onverwacht moesten stoppen met hun dagelijkse middagshow. ,,Ik dacht even dat ik in Candid Camera zat. Dit was de allergekste draai in de afgelopen maanden.”

Ja natuurlijk begrijpt hij hoe zijn collega’s Coen en Sander zich voelen, zegt Frank Dane (40). Het duo maakte mee wat hem een half jaar eerder ook zo overdonderde: Dane werd rond kerst gebeld dat de stekker uit zijn ochtendshow op 538 werd getrokken. Coen en Sander kregen diezelfde boodschap een paar maanden geleden. Hun dagelijkse show stopte vorige week na 16 jaar.

Vandaag wordt bekend dat Dane het duo zal opvolgen. Maandag 29 augustus is zijn eerste middagshow. Verwijten zijn er onderling niet geweest. De besluiten kwamen van hogerhand, vertelt hij. ,,Ik ben niet de reden dat zij moesten stoppen. Dat zou ik ook nooit hebben gewild.”

Dane zat het afgelopen half jaar ‘werkloos’ thuis. Officieel nog wel in dienst bij Talpa (waar Radio 538 onder valt), maar niet wetend hoe zijn toekomst eruit zou zien.

Heb je overwogen om weg te gaan bij Talpa?

,,Ja, daar heb ik aan gedacht. Ik ben door bijna alle radiozenders gebeld. Ik heb wekelijks gesprekken gevoerd, ook bij tv. Maar ik vroeg me steeds af of ik dat gevoel van thuiskomen ook op een andere plek zou ervaren. Ik voel me zo verbonden met Radio 538, niet alleen met de luisteraars maar ook met het cluppie mensen met wie ik soms al 22 jaar werk.”

Maar ‘jouw cluppie’ maakte ook een abrupt einde aan jouw ochtendshow…

,,Natuurlijk was dat schrikken. Ik vond het een onterecht, stom besluit. De luistercijfers waren goed, ik had een geweldig team en de timing van dit gesprek - een dag na kerst - was lelijk. Maar je beseft ook snel: dit radiostation is niet van jou. Dit soort gekkigheden horen bij dit werk, bij Hilversum. Een baan is hier niet voor eeuwig. Ik heb het bij meer collega’s zien gebeuren. Ik was niet boos, eerder trots. Joh, dan ga ik toch wat anders doen.”

Hoe ging dat gesprek destijds?

,,Ik werd een dag na kerst geappt door de baas van Talpa, Paul Römer. Of we even konden bellen? Ik dacht dat er iemand overleden of ziek was en ging even naar buiten. Thuis was het druk, mijn vriendin had een aantal vriendinnen uitgenodigd. Terwijl ik over straat liep, werd mij verteld dat de ochtendshow zou stoppen. Mijn opvolging was al geregeld (dj Wietze de Jager, red.). Ik had geen enkel signaaltje gehad, niks. Het was echt een donderslag bij heldere hemel. Ik zou de dag erna naar Mallorca vliegen. Dat heb ik ook gedaan. Toen het nieuws losbarstte zat ik in de lucht. Daar was ik wel blij om.

,,Tussen de regels door begreep ik dat ze 538 een nieuwe richting willen opduwen. Dat is een beetje vaag: welke richting dan? Maar ik heb nooit doorgevraagd. Dat vinden mensen gek, maar ik ga niet wroeten in een besluit dat al genomen is. Ik kijk liever vooruit. Ik werd ook niet op straat gegooid, hè. 538 heeft gelijk duidelijk gemaakt: we willen met je door. Ik kreeg netjes doorbetaald. In zo’n luxe positie moet je niet te hard klagen. Ik was buiten 538 in gesprek over een baan toen ik een paar weken geleden werd gebeld door Paul of ik naar kantoor wilde komen. Daar vroeg hij of ik interesse had in de middagshow. Ik dacht even dat ik in Candid Camera zat. Dit was de allergekste draai van de afgelopen maanden.”

Waarom zei je ja?

,,De luisteraars. Toen ik stopte met de ochtendshow heb ik duizenden reacties gehad van luisteraars die me mistten, zelfs maanden later. Er kwamen zelfs mensen naar me toe als ik stond te tanken. Die waardering heeft me zo ongelooflijk getroost. Achteraf bezien kijk ik terug op een heel mooie periode. Ik heb ontzettend veel tijd kunnen doorbrengen met zijn zoontje Ole (2). Dat voelt als een cadeautje. Ik krijg nu weer een mooie, nieuwe kans bij het station waar mijn hart ligt. Daar ben ik blij mee.”

Coen en Sander kregen de boodschap dat op hun plek een programma gemaakt moet worden dat meer ‘muziek gedreven’ is. Die koerswijziging lijkt minder bij jou te passen: een dj die graag en veel praat.

,,Ik heb die opdracht niet gehad. Hoe ik de middagshow ga invullen, weet ik ook nog niet. Maar 538 weet precies welk vlees ze in de kuip hebben. Ik werk hier al sinds mijn 18e. 538 was mijn eerste liefde en is dat nog steeds. Radiomaken is heel persoonlijk, ik kan niet opeens iemand anders zijn.”

Sander Lantinga en Coen Swijnenberg stopten vorige week na 16 jaar met hun dagelijkse radioshow.