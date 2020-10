Frank en Rogier nemen afstand van elkaar: ‘Geen geheim dat ik me soms erger’

Dat zegt Frank tegen deze site. Het voormalige Paleis voor een prikkie-duo, dat onlangs SBS 6 verruilde voor RTL 4, is momenteel te zien met hun nieuwe programma Frank en Rogier checken in. Tijdens de opnames was er volgens Frank af en toe spanning tussen de twee.



,,Wie goed kijkt, ziet dat ik me soms aan Rogier erger’’, aldus Frank. ,,Maar niet zo erg dat we niet doorgaan bij RTL. We hebben thuis ook zo vaak onenigheid, dat hoort erbij na bijna twintig jaar samen.’’



Frank vertrok onlangs naar Frankrijk om hun huis daar winterklaar te maken. De 28 jaar jongere Rogier wilde deze keer niet mee en bleef in Den Haag. ,,Dat kan gebeuren, hij is jonger ook natuurlijk’’, zegt Frank. ,,En ik vermaak me prima; er komen veel vrienden langs met wie ik gezellig rosé drink. Ik geniet van mijn oude dag en welverdiende rust.’’