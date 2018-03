Frank Evenblij maakt WK-versie van tv-programma Shirtje ruilen

Evenblij gaat niet alleen bij oud-voetballers op bezoek om te praten over voetbalshirtjes die gedragen zijn tijdens WK's. Zo gaat de 39-jarige presentator ook langs bij Guus Meeuwis, Peter Heerschop en Simon Keizer. Laatstgenoemde vertelt in Shirtje ruilen: de WK verhalen hoe hij aan het shirt komt van doelman Tim Krul uit de kwartfinale van het WK 2014. In die wedstrijd werd Krul de nationale held door twee strafschoppen van Costa Rica te stoppen. Daardoor plaatste Nederland zich voor de halve finale van het wereldkampioenschap.

Het is de derde reeks van het programma, dat vorig jaar in september voor het eerst op de buis was. De WK-editie van Shirtje Ruilen bestaat uit zes afleveringen en is vanaf maandag 2 april te zien bij RTL 7.